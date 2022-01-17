Москва, , 09:14 — REGNUM На юге европейской части России 17 и 18 января ожидаются сильный ветер, дождь и гололедица. Об этом 17 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Гололед Илья Бесхлебный

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«Сложная погода будет в понедельник и вторник на юге Европейской России. Это связано с теплым сектором циклона, который приближается и к центру Европейской России», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что вначале на юге европейской части России пройдет теплый, а затем холодный атмосферный фронт, из-за чего там ожидаются сильные осадки и усиление ветра.

«Ветер будет усиливаться до 23 метров в секунду в Краснодарском крае, а на Черноморском побережье — до 27−29 метров в секунду. Это очень сильный ветер», — пояснил Вильфанд.

Кроме этого, он добавил, что также в этот период на юге Европейской России ожидаются гололедица и налипание мокрого снега на провода, а в Крыму — ветер, сильные осадки и мокрый снег. При этом синоптик указал, что в Северо-Кавказском федеральном округе в указанные дни также ожидается сложная погода — мокрый снег и усиление ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально тёплая для января температура воздуха ожидается в начале недели в Москве.