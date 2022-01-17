Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Школы Грузии возобновили занятия в очном режиме с 17 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

В классе Minobr.astrobl.ru

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В ведомстве отметили, что в учебных заведениях приняты меры для профилактики эпидемии. Также родители учеников имеют право перевести детей на дистанционное обучение. Кроме того, на удалённый режим работы могут перевести учителей, находящихся в зоне риска.

Все учителя и ученики в школах обязаны находиться в масках. Сообщается, что 73% сотрудников учебных заведений привились от COVID-19. Кроме того, они регулярно проходят ПЦР-тестирование на коронавирус.

Стоит отметить, что в Грузии началась нова волна эпидемии коронавируса. С 11 января в стране в сутки выявляют более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.