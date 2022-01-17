Ставрополь, , 09:14 — REGNUM Ставропольцам, пострадавшим от урагана 14−15 января, помогут восстановить поврежденное имущество. Сумма поддержки от краевых властей составит 10 тыс. рублей на человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Кроме того, будет предоставлен материал для ремонта кровли в частных домах, которые остались без крыши из-за ураганного ветра.

Снегопад cocoparisienne

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«Частным домовладениям окажем помощь кровельными материалами. Для этого владельцам необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Так же в тех территориях, где ураган разгулялся сильнее всего и где введен режим ЧС, готовимся к проведению выплат по 10 тысяч рублей на человека собственникам пострадавших домовладений», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram

По информации Владимирова, во время урагана были сорваны кровли с почти 50 зданий. Среди них есть социально значимые объекты и многоэтажные дома.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер со снегопадами обрушился на Ставрополье 14 января. Он оставил без света почти 35 тыс. жителей в восьми населенных пунктах. В Ставрополе, Грачевском и Шпаковском районах был введен режим ЧС, на остальной территории края — режим повышенной готовности.

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