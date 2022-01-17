Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем США Денисом Кудлой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с французским теннисистом Бенджаменом Бонзи.