Казань, 17 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Татарии по итогам прошлого года в 1,5 раза возросло число острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в сравнении с 2020 годом. В республике зарегистрировали 695 случаев против 465 годом ранее, или 11,9 на 100 тыс. населения, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Без алкоголя

Порядка 90% отравлений (626 случаев) приходится на жителей старше 18 лет, среди подростков зарегистрировали 40 случаев, или 5,8%, среди детей до 14 лет — 29 случаев (4,2%). От употребления некачественного алкоголя в основном страдает мужское население (81,4% против 80,2% в 2020 году).

На 5,2% возросла смертность от острых отравлений алкогольной продукцией. За 2021 год зафиксировали 238 летальных исходов, в 2020 году — 225 случаев.

Среди отравлений этанолом подтверждено 73% случаев, 15% приходится на отравления неуточненным спиртом, 9,4% — метанолом, 1,6% — другими спиртами и 1% — 2-пропанолом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 21 декабря 2021 года в квартире одного из домов по улице Симонова города Казани обнаружили тела 36-летнего мужчины, еще одного неустановленного мужчины, а также 26-летней женщины с признаками отравления неизвестным веществом. В больницу с признаками отравления этиловым спиртом была доставлена супруга скончавшегося мужчины.

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