Улан-Удэ, 17 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Бурятии намерены наградить ветеринаров, ликвидирующих последствия ЧС в связи с распространением узелкового дерматита у животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Вакцинация скота от нодулярного дерматита в Бурятии

После выявления вспышки инфекции в конце декабря 2021 года было мобилизовано 160 ветеринарных врачей. По словам главы республики Алексея Цыденова, им пришлось работать все новогодные выходные, а встречать новый год в вагончиках или в поле. В настоящее время вакцинацию проводят 105 человек.

«По состоянию на 14.01.2021 год всего вакцинировано 137 328 голов сельскохозяйственных животных, в том числе КРС — 72 763 голов, МРС — 58 379 голов, свиней — 6186 голов, что составляет 95,9% от запланированного охвата», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца декабря 2021 года в республике также было ликвидировано 2,2 тыс. больных животных, а их трупы сожжены.