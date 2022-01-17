В Бурятии наградят ветеринаров, борющихся со вспышкой инфекции скота
Улан-Удэ, 17 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Бурятии намерены наградить ветеринаров, ликвидирующих последствия ЧС в связи с распространением узелкового дерматита у животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
После выявления вспышки инфекции в конце декабря 2021 года было мобилизовано 160 ветеринарных врачей. По словам главы республики Алексея Цыденова, им пришлось работать все новогодные выходные, а встречать новый год в вагончиках или в поле. В настоящее время вакцинацию проводят 105 человек.
«По состоянию
Как сообщало ИА REGNUM, с конца декабря 2021 года в республике также было ликвидировано 2,2 тыс. больных животных, а их трупы сожжены.