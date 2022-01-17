Москва, , 11:26 — REGNUM Франция — активный член НАТО. Об этом 17 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Флаги членов НАТО Nato.int

«Франция обладает самостоятельным правом голоса в блоке и периодически возвышает его против США», — заявил эксперт.

Чего стоит хотя бы истерика Макрона в момент вывода войск НАТО с территории Сирии, когда глава французского государства заявил, что, мол, «у НАТО наступила «смерть головного мозга», напомнил политолог.

«Тем не менее, внутри альянса, несмотря на пустопорожние протестные декларации (на лондонском совещании, между прочим, от лица НАТО Макрона, как зарвавшегося мальчишку, урезонил президент Турции), Франция чётко следует генеральной линии Северо-Атлантического альянса», — считает Артамонов.

Эксперт напомнил, что французские военные корабли (в частности, фрегаты «Овернь» и «Шевалье Поль»), специализирующиеся на РЭБ-войне, буквально не вылезают из Чёрного моря.

«Также французский контингент постоянно присутствует на территории прибалтийских государств. Франция разрабатывает для нужд НАТО гиперзвуковое оружие (исследования в этой области во Франции гораздо более продвинутые, чем в США — ещё 20 лет назад лаборатория физика Жан-Пьера Пти открыла это направление) и тяжёлый арктический вертолёт X6. Все это свидетельства того, что Франция является активным членом НАТО и по-прежнему играет в нем важную роль», — заключил Аратмонов.