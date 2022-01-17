Анкара, 17 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Движение в Босфорском проливе после поломки сухогруза нормализовалось, передает телеканал A Haber.

Вид Босфора. Иван Айвазовский. 1874

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за поломки двигателя шедшего в Румынию сухогруза Brave Night остановилось движение судов в обоих направлениях.

Пролив Босфор, на берегах которого стоит крупнейший турецкий город Стамбул, является важной транспортной артерией — через него идут морские торговые пути из России в Средиземное море.