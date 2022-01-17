Джакарта, 17 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали продлили до 31 января, сообщает CNN Indonesia.

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Ограничения официально продлят, начиная с 18 января.

Президент Индонезии одобрил увеличение количества зрителей мотогонки Moto GP с 63 до 100 тысяч. В то же время вакцинация в месте проведения Motor GP в Мандалике достигла высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению министерства здравоохранения, в Индонезию доставили в общей сложности 400 000 упаковок препарата Paxlovid от COVID-19.