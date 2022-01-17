Оренбург, 17 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбуржье смягчили приговор по делу о превышении должностных полномочий двумя полицейскими. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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По данным судебной инстанции, в августе 2019 года правоохранители с целью раскрытия преступления сговорились и применили угрозы, а также физическое насилие в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления против собственности.

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил сотрудников полиции к трем с половиной и двум с половиной годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания фигурантам уголовного дела запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий на в течение двух с половиной и двух лет соответственно. Кроме того, правоохранители лишены специальных званий — майора и капитана полиции.

Осуждённые и их адвокаты обжаловали приговор, посчитав его суровым. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, принимая во внимание наличие у осужденных обстоятельств, смягчающих наказание, приняла решение о смягчении и основного и дополнительного наказаний на два месяца каждому. Приговор вступил в законную силу.