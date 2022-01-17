Москва, , 09:04 — REGNUM Для участников программы реновации в Москве на портале mos.ru стал доступен новый сервис — сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации», сообщается на портале мэра столицы.

Новые дома по московской программе реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее участникам реновации нужно было посещать центр информирования по переселению несколько раз, чтобы предоставить оригиналы всех документов для переселения в новые квартиры.

Теперь новосёлы с помощью опции «Помощь при переезде в рамках программы реновации» могут отправить сканы нужных документов — копии паспорта, свидетельства о праве собственности на жилье, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, новая опция по отправке документов онлайн стала шестой по счету услугой в рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

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