Москва, 17 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Для участников программы реновации в Москве на портале mos.ru стал доступен новый сервис — сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

Ранее участникам реновации нужно было посещать центр информирования по переселению несколько раз, чтобы предоставить оригиналы всех документов для переселения в новые квартиры.

Теперь новосёлы с помощью опции «Помощь при переезде в рамках программы реновации» могут отправить сканы нужных документов — копии паспорта, свидетельства о праве собственности на жилье, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, новая опция по отправке документов онлайн стала шестой по счету услугой в рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Читайте подробнее: На mos.ru запущен новый сервис для участников реновации в Москве