Пекин, , 09:03 — REGNUM Экспериментальный китайский спутник Shiyan-13 17 января успешно выведен на околоземную орбиту, это первый успешный запуск КНР, осуществлённый в нынешнем году. Об этом 17 января сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на своей странице в соцсети WeChat.

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Отмечается, что запуск указанного космического аппарата был произведен в 10:35 по местному времени (05:35 мск) на ракете-носителе CZ-2D с космодрома Тайюань, который находится в северной китайской провинции Шаньси.

При этом новый запуск стал 406-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания SpaceX намерена 18 января вывести на околоземную орбиту очередные 49 интернет-спутников Starlink.