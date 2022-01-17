Каракас, 17 января 2022, 09:10 — REGNUM Согласно результатам оценки торговых тенденций в Латинской Америке и Карибском бассейне, проведённой Межамериканским банком развития, Венесуэла занимает первое место по объёмам экспорта среди стран Латинской Америки. Об этом 17 января сообщило новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Nicolas Raymond

В 2021 году стране удалось увеличить объёмы экспорта на 78,3% по сравнению с 2020 годом. Основным экспортным товаром является нефть, несмотря на то, что её рынок существенно пострадал из-за пандемии и санкций США. Страна практически полностью восстановила экспорт на юг континента, хотя действия Вашингтона оказали существенное давление на нефтяную отрасль.

Межамериканский банк уточнил, что пандемия губительно повлияла на глобальные коммерческие операции и привела к тяжёлым последствиям в Латинских и Карибских странах, чьим основным видом экономической деятельности является экспорт.

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