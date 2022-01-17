Каракас, 17 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Согласно результатам оценки торговых тенденций в Латинской Америке и Карибском бассейне, проведённой Межамериканским банком развития, Венесуэла занимает первое место по объёмам экспорта среди стран Латинской Америки. Об этом 17 января сообщило новостное агентство Prensa Latina.

Nicolas Raymond Флаг Венесуэлы

В 2021 году стране удалось увеличить объёмы экспорта на 78,3% по сравнению с 2020 годом. Основным экспортным товаром является нефть, несмотря на то, что её рынок существенно пострадал из-за пандемии и санкций США. Страна практически полностью восстановила экспорт на юг континента, хотя действия Вашингтона оказали существенное давление на нефтяную отрасль.

Межамериканский банк уточнил, что пандемия губительно повлияла на глобальные коммерческие операции и привела к тяжёлым последствиям в латиноамериканских и карибских странах, чьим основным видом экономической деятельности является экспорт.