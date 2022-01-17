Горно-Алтайск, , 09:03 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили о крайней опасности купаться в стихийно вырубленных прорубях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, из-за тёплой зимы лёд на водоёмах тонкий и неоднородный.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На реке Катунь ледостав до сих пор не установился. На этой неделе тёплая погода в регионе сохранится. В связи с этим спасатели рекомендовали в Крещенскую ночь купаться только в специально оборудованных местах, где организовано дежурство экстренных служб, а также будут палатки с обогревом.

В частности, в Горно-Алтайске организуют две купели: в районе Парка Победы и в районе Пионерского острова.

«Считается, что крещенская вода смывает грехи и болезни. Однако священнослужители и медики первым делом просят обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности», — добавили в ведомстве.