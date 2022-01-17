Кишинёв, 17 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 16 января выявили 1039 случаев заражения коронавирусом в ходе 7371 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 388 959 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 366 904 человека, в том числе 385 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 923 пациента с COVID-19, в том числе 67 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 444 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1015 заражений коронавирусом в результате проведения 8563 тестов. Врачи выписали за сутки 347 человек, умерли десять пациентов с COVID-19.