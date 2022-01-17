Самара, , 09:13 — REGNUM Более 2,8 тысяч рабочих на 171 единицах техники приняли участие в уборке городских территорий от снега в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка снега на улицах Екатеринбурга Екатеринбург.рф

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16 января в Самаре было объявлено «воскресником». Власти города решили акцентировать внимание на содержании внутридомовых территорий. Так, в этот день сотрудники служб благоустройства, вместе с коммунальными службами убирали городские пространства от снега.

«Основная задача, которая поставлена на сегодня — очистить все выходы из подъездов, освободить от выпавших осадков внутриквартальные дороги, максимально обеспечив беспрепятственное движение автомобилей, в том числе специального назначения — скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции. Районной администрацией непрерывно отслеживаются все сообщения через социальные сети, для того, чтобы не упустить проблематику и грамотно скоординировать деятельность всех служб», — приводит пресс-служба слова главы Железнодорожного района Вадима Тюнина.

В Кировском районе около 700 активистов помогали убирать снег из 47 дворов. В Железнодорожном районе работали 12 бригад альпинистов.

Для расчистки улиц и дорог в Самаре днем вышло 242 человека и 155 спецмашин. Согласно данным на 16 января на спецплощадки со всего города было вывезено более 90 тысяч тонн снега. В ночь на 17 января работы на дорогах и улицах города работало более ста уборщиков на 263 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре промышленные предприятия предоставили технику для уборки снега.