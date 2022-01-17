Якутск, 17 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Из 405 якутян, за сутки заразившихся коронавирусной инфекцией, более 100 человек — дети (27,2%). В связи с этим в оперативном штабе региона было принято решение отменить проведение в обычном формате занятий в организациях дополнительного образования школьников, сообщила 17 января на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

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Она отметила, что в ковидных госпиталях Якутии проходят лечение от коронавирусной инфекции 642 человека, 49 из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё пять госпитализированных якутян находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Вице-премьер призвала жителей республики прививаться и неукоснительно соблюдать указ главы Якутии, в котором прописаны антиковидные ограничения, в числе которых масочный режим и посещение торговых центров по медсертификатам.

Как сообщало ИА REGNUM, для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции необходимо перевести часть жителей Якутии на удалённый режим работы, заявила 14 января заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. В республике обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» и в связи с этим ужесточены антиковидные ограничения.