Афины , , 08:57 — REGNUM Греческий художник Алекос Фассианос умер в возрасте 86 лет. Об этом 16 января сообщило Афинское Македонское агентство.

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По информации источника, живописец, у которого в последние годы были проблемы со здоровьем, скончался у себя дома в окружении родных. Дата похорон художника не уточняется.

Отметим, Алекос Фассианос родился в Афинах в 1935 году и обучался в Афинской академии изящных искусств, после чего в 1960 году отправился в Париж и там получил стипендию от французского правительства.

Художник является автором иллюстраций к книгам поэтов и писателей из Греции и Франции (Элитиса, Кавафиса, Арагона, Аполлинера и др.) и сотрудничал с Национальным театром при создании постановок, а также создал росписи для станции Метаксургио в Афинском метрополитене. Во многих элементах работ Фассианоса имеются отсылки к греческой мифологии. Многие из его произведений находятся в музеях и галереях по всему миру.