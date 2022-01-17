Порт-о-Пренс, 17 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил 16 января удовлетворённость арестом двух подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза и подтвердил, что преступление не окажется безнаказанным. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Facebook.com/jovenelmoise Жовенель Моиз

Бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф, названный властями главным организатором убийства, был задержан 14 января на Ямайке. Жозеф скрывался на острове с семьей с декабря прошлого года. Он является вторым предполагаемым организатором преступления.

Первым стал арестованный в Ямайке в октябре 2021 года отставной колумбийский солдат Марко Антонио Паласиос, входивший ответственную за убийство группировку. Паласиос был депортирован в Колумбию, но по пути был переведён в США, где ему предъявили обвинения в убийстве за пределами юрисдикции Вашингтона.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в своей частной резиденции группой из 20 отставных солдат колумбийской армии. На данный момент в национальной тюрьме Гаити содержится около 40 человек, причастных к убийству.