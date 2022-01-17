На Ямайке задержан экс-сенатор, подозреваемый в убийстве президента Гаити
Порт-о-Пренс, 17 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил 16 января удовлетворённость арестом двух подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза и подтвердил, что преступление не окажется безнаказанным. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф, названный властями главным организатором убийства, был задержан 14 января на Ямайке. Жозеф скрывался на острове с семьей с декабря прошлого года. Он является вторым предполагаемым организатором преступления.
Первым стал арестованный в Ямайке в октябре 2021 года отставной колумбийский солдат Марко Антонио Паласиос, входивший ответственную за убийство группировку. Паласиос был депортирован в Колумбию, но по пути был переведён в США, где ему предъявили обвинения в убийстве за пределами юрисдикции Вашингтона.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в своей частной резиденции группой из 20 отставных солдат колумбийской армии. На данный момент в национальной тюрьме Гаити содержится около 40 человек, причастных к убийству.