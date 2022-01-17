Красноярск, , 08:49 — REGNUM В Новоселовском районе Красноярского края суд направил на принудительное лечение уроженца города Абакана (Хакасия), устроившего резню в автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в прокуратуре Красноярского края.

С ножом (сс) niekverlaan

Суд установил, что мужчина 15 июля 2021 годя ехал в рейсовом автобусе по маршруту Красноярск — Минусинск. В какой-то момент ему показалось, что от рядом сидящих людей исходит угроза. Злоумышленник напал с ножом на двух пассажиров и водителя автобуса. Его остановили другие пассажиры.

Телесные повреждения, причиненные потерпевшим, определены как тяжкий и легкий вред здоровью.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявили у нападавшего расстройство личности и поведения: «На момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими».

Суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах завершили расследование уголовного дела по факту нападения с ножом на водителя маршрутки.

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