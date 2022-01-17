Пермь, , 08:48 — REGNUM В муниципальных образованиях пермского края в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют благоустроить 312 объектов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Благоустройство

На благоустройство 148 дворов и 65 общественных территорий из бюджетов разных уровней выделяют 1,1 млрд рублей. В 2022 году большое внимание в благоустройстве намерены уделить преобразованию небольших местных парков и скверов.

Стоит отметить, за пять лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Прикамье благоустроили 1846 дворов и 523 общественных территории в общей сложности на 5,4 млрд рублей.