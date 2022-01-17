Ульяновск, 17 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Ульяновские полицейские раскрыли разбойное нападение на водителя такси. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Информация о нападении на таксиста в Ленинском районе Ульяновска поступила в полицию 15 января около 02:00. Выехавший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы установил, что водитель повёл клиента из одной части города в другую, но по приезду тот отказался платить.

«Мужчина вышел из машины и достал предмет, похожий на нож, начал угрожать, требуя деньги», — говорится в сообщении.

В УМВД сообщают, что таксист распылил перцовый баллончик, после чего мужчина т побежал на территорию расположенного рядом кладбища.

Подозреваемого задержали на соседней улице. В полиции отмечают, что им оказался ранее судимый ульяновец 1973 года рождения. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Засвияжском районе Ульяновске сбивший трёхлетнюю девочку таксист получил 3,5 года лишения свободы. Правоохранители установили, что он наехал на ребёнка при движении задним ходом, девочка скончалась в больнице.

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