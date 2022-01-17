Саратов, , 09:15 — REGNUM В Саратове организована проверка по факту госпитализации трех девочек с признаками отравления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отравление Unece.org

Пятилетняя, шестилетняя и семилетняя девочки 16 января находились у бабушки в одном из домов по улице Кузнечной города Саратова. С признаками отравления детей госпитализировали в медучреждение. Угрозы жизни и здоровью девочек нет.

Прокуратурой организована проверка, в ходе которой выяснят условия проживания детей и оценят действия (бездействия) законных представителей, причины и условия произошедшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, 11 января в деревне Малая Екатериновка Екатерининского района Саратовской области семья с двумя несовершеннолетними детьми была госпитализирована по причине отравления угарным газом.

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