Ёнам, Южная Корея, 17 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском уезде Ёнам (~384 км от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 16 января сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 33 тыс. уток.

Известно, что это уже двадцать первый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.