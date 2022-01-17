* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:47 — REGNUM Фронт национального сопротивления утверждает, что его силы выпустили ракету по зданию в уезде Кохистан Хеза Авай провинции Каписа.

Взрыв. Афганистан

На видеозаписи фронта утверждается, что его силы атаковали здание в уезде Кохистан Хеза Авай провинции Каписа в ночь на субботу, 15 января, в ответ на арест талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции шести женщин и трех детей.

В этом видео Фронт национального сопротивления называет задержание женщин и детей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушением исламских и гуманитарных ценностей. Однако местные представители радикалов в провинции Каписа отрицают заявления о ракетном обстреле.

«Такой инцидент не имел места», — заявил «8 Собх» Каримулла Васик, пресс-секретаря губернатора провинции Каписа.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе отряд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовал шесть женщин и троих детей в уезде Кохистан Хеза Авай, которые были освобождены через несколько часов при посредничестве местных старейшин.

Согласно опубликованным сообщениям, женщины и их дети были задержаны без согласования с местными властями Каписы, вместо мужчин, которых не было дома. Тогда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что мужчины должны были быть задержаны по судебному иску.