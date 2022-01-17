Москва, 17 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) для учащихся столичных школ создана новая виртуальная лаборатория «Логосоревнования», сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

Учащиеся и учителя смогут создавать логические задачи и участвовать в интеллектуальных турнирах. Главная цель соревнований — расширение знаний в области инженерной конструкторской деятельности и поиск инженерных решений в виде технических головоломок.

Виртуальные состязания позволят школьникам представить свои разработки, поделиться опытом, показать логические навыки и знания предметов школьной программы

ИА REGNUM ранее сообщало, в библиотеке «МЭШ» представлено 30 лабораторий по предметам школьной программы.

Читайте подробнее: В библиотеке МЭШ появились новые лаборатории по математике и физике