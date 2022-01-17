Джакарта, 17 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отметило, что 2499 домов пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Землетрясение повредило 44 школы, 14 медицинских центров, 9 религиозных объектов, 4 государственных учреждения и 3 предприятия.

Ранее агентство по борьбе со стихийными бедствиями отметило, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Зондском проливе.

Эпицентр землетрясения находился в 132 км от провинции Бантен. Очаг землетрясения находился на глубине 40 км. Землетрясение ощущалось в Джакарте, Депоке, Богоре, Бандунге и Лампунге.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских районов в Джакарте, Богоре, Тангеранге, Бекаси почувствовали землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в Бантене.

Подробнее в материале:Мощное землетрясение произошло в Индонезии