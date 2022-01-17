Москва, , 08:57 — REGNUM Для московских образовательных учреждений закуплены программные продукты Microsoft почти на 26 млн рублей, об этом сообщает 17 января издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные госзакупок.

Microsoft bfishadow

Зарубежный софт на 25,8 млн рублей приобрёл для 24 учреждений Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Отмечается, что IT-поставщик Softline АО «Софтлайн Трейд» выиграл соответствующий тендер. Эта компания обеспечивает доступ вузов и школ к Microsoft Office 365, облачной платформе Microsoft Azure и другим программам.

Софт закуплен в том числе для Московского государственного педагогического университета, городских школ, детских центров. В документации указано, что в реестре отечественных программ нет таких, которые удовлетворили бы потребности заказчика. Как сообщало ИА REGNUM, такой реестр ведётся с 2016 года.

Отечественные разработчики заявили, что ДИТ грубо нарушил постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения. Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) намерен обжаловать закупку в Минцифры и ФАС.

В мэрии Москвы настаивают на допустимости применения иностранного софта. Там пояснили, что такое ПО закупается в ограниченном количестве для расширения возможностей образовательных организаций.

Читайте также: За импортозамещение ПО установят ответственность перед государством