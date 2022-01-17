Кабул, , 08:42 — REGNUM В Афганистане жители провинций Кундуз, Тахар и Саманган жалуются на медлительность банковской системы. Граждане утверждают, что после прихода к власти правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кризиса банковских услуг и отключения банкоматов, они столкнулись со многими проблемами.

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Башир Ахмад Накшбанди, житель провинции Саманган, сообщил газете «8 Собх», что «Азизи Банк» не работает в провинции в течение последних пяти месяцев, а активность «Кабул Банка» резко снизилась.

По словам жителей провинции, для получения наличных им приходится ездить в провинции Баглан и Балх.

Шафик Шарифи, житель провинции Тахар, говорит, что ходит в банк уже несколько недель, но иногда финансовая орагниазция выдает деньги, а иногда нет.

Ахмад Билал, житель Кундуза, у которого есть бизнес-счет в «Афганском объединенном банке», сообщил, что он может снимать только 5% своих денег каждую неделю, что наносит ущерб его бизнесу.

Сотрудник частного банка в Кундузе, не пожелавший назвать своего имени, сказал, что проблемы для банков и населения создали ограничения, введенные Центральным банком.

Следует отметить, что Центральный банк Афганистана объявил, что после переговоров между банком и коммерческим банковским сектором деятельность банкоматов скоро будет возобновлена.