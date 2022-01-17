Уфа, 17 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Старший лейтенант полиции Каюмов Ильвир Айратович назначен на должность начальника отделения ГИБДД по Иглинскому району Башкирии. Об этом 17 января сообщат пресс-служба ГИБДД по региону.

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Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии.

Сообщается, что Каюмов родился 18 мая 1986 года в городе Уфе. Стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ. В органах внутренних дел несет службу с 2003 года.

До момента назначения занимал должность старшего государственного инспектора БДД ГИБДД ОМВД РФ по Иглинскому району.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен исполняющий обязанности главы Кугарчинского района.