Чита, 17 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В первые дни Белого месяца в музейно-выставочном центре Забайкальского края состоится открытие арт-галереи знаменитого скульптора-оружейника Жигжита Баясхаланова. Подробности 17 января сообщили в министерстве культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Фото работы Жигжита

«Искусство известного мастера будет представлено в обновленном выставочном пространстве музея. Гости увидят авторские ножи, украшенные богатым национальным орнаментом, практичные охотничьи ножи и композиции, где орудие становится частью фигуративного образа. Также в экспозицию войдет скульптура и малая пластика», — рассказали в музейно-выставочном центре.

По словам специалистов, в творчестве художника прослеживается глубокая связь с родным краем. Это воплощается в его работах через призму современности. Его уникальные изделия превозносят воинскую доблесть и красоту, культуру бурятского народа и духовность.

Жигжит Баясхаланов — заслуженный художник Бурятии, член Союза художников РФ и член Гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе в семье мастера Баира Баясхаланова. Мастер широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Автор создает эксклюзивные художественные ножи в национальном стиле, а также скульптуры, в которых заложен глубокий смысл.

По словам мастера, почвой для его творчества служат произведения народного фольклора, изучение быта и обычаев предков, их верования, культы, а также чтение исторических книг и летописей — артефактов жизни древних монголо-бурят.

Открытие арт-галереи Жигжита Баясхаланова состоится 5 февраля в музейно-выставочном центре Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, буддисты в Бурятии, а также по всей стране, в феврале, отмечают наступление Нового года по лунному календарю.

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