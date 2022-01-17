Варшава, , 08:38 — REGNUM Из Варшавы в Киев, где пройдет суд по делу о государственной измене, вылетит бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом 17 января сообщает украинское агентство УНИАН.

Порошенко (С) ИА REGNUM

Уточняется, что бывший лидер Украины вернётся в аэропорт Киева «Жуляны» в 9:10 (совпадает с мск) рейсом из Варшавы, а в 11:00 его ожидают в киевском Печерском суде, где Порошенко изберут меру пресечения по делу о государственной измене.

При этом 17 декабря бывший украинский президент покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого намеревался посетить Польшу и Турцию, обещав 17 января вернуться на родину, где в отношении него возбуждено дело о государственной измене из-за закупок Киевом угля у республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 17 января, когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат.