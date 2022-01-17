Оренбург, 17 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 16 января властвовала метель. Ряд дорог пришлось перекрывать для движения транспорта. В пункты временного размещения 14 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

Из-за ненастья закрывали участки трассы М-5 «Урал» и дорогу Каменноозерное-Медногорск. В настоящее время движение транспорта возобновлено.

На закрытых участках трасс дежурство вели спасатели. В день, когда бушевала ненастье, в регионе были приведены в готовность 12 пунктов временного размещения на 514 мест, один стационарный пункт обогрева на 16 мест, четыре пункта обогрева на базе придорожных кафе на 165 мест и два подвижных пункта обогрева (РСЧС) на 40 мест. В ночь на 17 января в пункты временного размещения обратились 14 человек. Из них 7 детей. Погибших и пострадавших нет.