Богота, 17 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке объявил 16 января о задержании одного из предполагаемых организаторов теракта у мэрии Коринто 27 марта 2021 года. Об этом сообщает новостное агентство Infobae со ссылкой на заявление президента в твиттере.

Urosario.edu.co Повстанцы FARC-EP

Задержанный принадлежит группировке Дагоберто Рамоса, созданной после ликвидации революционных вооруженных сил Колумбии FARC. В результате взрыва автомобиля у мэрии, организованного группировкой, пострадало 43 человека.

Внеочередной совет безопасности, созванный сразу после теракта, объявил вознаграждение за информацию о лидерах Дагоберто под псевдонимами Сарриа, Сехаса и Чолинго. Задержанному 16 января Сарриа было предъявлено обвинение в убийствах, угоне автомобилей, вымогательстве и разведке с целью совершения преступлений против общества.