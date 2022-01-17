Лиссабон, , 08:31 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Белененсешем» в матче 18-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Порту» © Антон Зайцев. soccer.ru

В составе «Порту» хет-трик оформил нападающий Эванилсон, ещё один гол забил Мехди Тареми. У «Белененсеша» отличился форвард Абел Камара.

На сегодняшний день «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 50 очков. «Белененсеш» идёт на 18-м месте с 11 очками.

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