Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM В Казахстане за последние сутки выявили 11 524 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 061 432 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 972 495 человек, в том числе 1712 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 77 474 носителей коронавируса, из которых в стационарах размещены 6986 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 081 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 13 523 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1627 человек. Скончались два пациента с диагнозом COVID-19.