Москва, 17 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году планируется достроить два крупных участка Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ) — восточный и северо-восточный, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

В настоящее время в Московском метрополитене работает 22 станции БКЛ. В декабре 2021 года запустили движение по новому участку из 10 станций БКЛ метро протяженностью 20 км — от «Мневников» до «Каховской».

Чтобы замкнуть БКЛ, осталось достроить еще девять станций и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую линию, которая войдет в состав БКЛ. Таким образом, к 2023 году большое кольцо Московского метрополитена должно замкнуться.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году ожидается запуск всех девяти новых станций БКЛ в Москве.

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