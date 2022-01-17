Сеул, , 08:29 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 3859 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Карта-флаг Южной Кореи Darwinek

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Согласно опубликованным данным, 3551 случай заражения локальный, ещё 308 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 696 032.

Известно, что показатель менее 4 тыс. человек в сутки зафиксирован впервые за последние семь дней. Тем не менее органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного всплеска новых случаев заражения на фоне продолжающегося распространения штамма «Омикрон».

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 23 человека — до 6333 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 579 человек.