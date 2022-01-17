Кишинёв, , 08:29 — REGNUM В Молдавии 16 января в возрасте 67 лет умер художник и скульптор Андрей Мудря, который является одним из создателей герба республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры страны.

Флаг Молдавии

Причину смерти в ведомстве не назвали. В минкульте выразили соболезнования родным и близким художника.

«На совместных выставках работы Андрея Мудря покорили сердца любителей искусства в Варшаве, Лиссабоне, а также в нескольких выставочных залах Италии, Франции, России и Румынии», — говорится в сообщении.

Андрей Мудря получил образование в 1973 году в Школе изобразительных искусств имени Репина в Кишинёве (в настоящее время — Республиканское училище изобразительных искусств имени Александру Плэмэдялэ). С 1997 по 2003 год он был в составе руководства Союза художников Молдавии. В 2001 году художнику присвоили звание «Заслуженный мастер искусств».