Визела, , 08:28 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Визелой» в матче 18-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Спортинга» голы забили полузащитники Педру Гонсалвеш на 28-й минуте и Дэниел Браганса на 42-й.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 47 очков. «Визела» идёт на 14-м месте с 16 очками.

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