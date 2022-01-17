Якутск, 17 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Сотрудник Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Суть просьбы — приостановить действие «закона Бурматова» об ответственном обращении с животными и вернуться к прежнему порядку регулирования численности бродячих собак, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

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«Это позволит законно очистить поселения от бездомных собак, привести всю систему учёта и движения собак в разумный порядок, существенно ускорив данный важный вопрос, гармонизировать социальную обстановку в республике, повысит уважение к президенту РФ как гаранту прав гражданина РФ», — считает Михаил Черосов.

Под обращением к главе государства он намерен собрать подписи жителей Якутии. Главный пункт обращения касается разрешения гуманно умерщвлять собак, у которых нет хозяев. Учёный считает, что в приюте животных достаточно содержать в течение одного месяца. Этот срок он считает достаточным, для того, чтобы найти собаке хозяина.

«И мое мнение личное — оставлять в живых только домашних собак, которые или домашние изначально или пристроены зоозащитниками хозяевам. Само собой, надо разрешить частным приютам пожизненное проживание собак за их счёт», — отметил Михаил Черосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске собаки загрызли женщину. После этого случая в столице Якутии объявлен режим повышенной готовности, идёт усиленный отлов бездомных собак.