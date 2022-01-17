Пхеньян, , 08:26 — REGNUM Впервые с 2020 года грузовой поезд из китайского города Даньдун прибыл на территорию Северной Кореи, которая до этого прекратила наземное сообщение с соседними странами из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 17 января сообщает агентство Киодо со ссылкой на китайские источники.

Поезд

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Также уточняется, что с 18 января движение поездов по этой железнодорожной линии будет идти в ежедневном режиме.

При этом указывается, что объем торговли между КНДР и Китаем за первые 11 месяцев прошлого года снизился более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, составив $267,2 млн.

Отметим, после закрытия сухопутных границ северокорейские власти вели торговлю с Китаем, на долю которого приходится 90% внешней торговли КНДР, только по морю в ограниченных размерах.