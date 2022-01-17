Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Пешеходный переход

Смертельная авария произошла на улице Портовой вечером 15 января. Водитель иномарки, предположительно, сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм пешеход скончалась в больнице.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.