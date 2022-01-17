Абакан, , 08:24 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии проводится проверка по факту гибели маленького ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Возгорание произошло ночью 15 января в одном из домов в селе Таштып. Во время тушения в доме нашли тело трёхлетнего мальчика с выраженными признаками термического воздействия открытого огня.

По предварительным данным, в доме проживала семья: двое взрослых и двое детей (трёхлетний мальчик и годовалая девочка). Отец был на работе. Ночью 15 января в комнате, где спал мальчик, начался пожар.

Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, либо неисправность электрооборудования. В комнате, где зафиксирован очаг возгорания, находился настенный электронагревательный прибор. Мальчика не смогли спасти из-за сильного задымления и распространения пламени.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске проводится проверка по факту гибели двоих человек при пожаре.

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