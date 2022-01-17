Марсель, Франция, 17 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Марсель» сыграл вничью с «Лиллем» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 15-й минуте матча защитник «Лилля» Свен Ботманоткрыл счёт. А на 75-й минуте полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции, в активе команды 37 очков. «Лилль» идёт на 10-м месте с 29 очками.

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