Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чувашии власти отреагировали на массовую гибель рыбы в центре Чебоксар — в акватории Залива. Причиной является нехватка кислорода, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Массовая гибель рыбы на Заливе в Чебоксарах Cap.ru

В ведомстве отмечают, что после обращения «неравнодушных граждан» в природоохранную прокуратуру состоялся выезд на место массовой гибели рыб в Чебоксарском заливе, где отобраны пробы воды.

«Установлено, что кислорода в воде критически мало для выживания рыбы», — сделали вывод в минприроды Чувашии.

В ведомстве сообщают, что 17 января будут названы итоги обследования проб воды. Кроме того, после общественного резонанса на Заливе пробурили «дополнительные лунки»:

«Составлен акт и в ближайшее время будет оценён ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам».

Республиканские чиновники ссылаются на то, что Чебоксарский залив находится в муниципальной собственности, поэтому «обслуживается не минприроды Чувашии». И раскритиковали обслуживающую организацию, которая не предприняла мер из-за низкого уровня воды.

Доцент кафедры местного вуза Андрей Миронов, чьи слова приводит минприроды, заявляет о том, что уже несколько лет залив не заполняется больше чем на два метра, в результате водообмена нет, а зимой он «покрывается ледовым покровом, что и приводит соответственно к минимальным концентрациям растворенного кислорода». Повысит содержание кислорода, по мнению эксперта, могут майны и лунки, а также повышение уровня воды на Заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на непроектном уровне (63 отметка вместо 68-ти) эксплуатируется Чебоксарское водохранилище. Республика вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды, ссылаясь на угрозу экологической катастрофы, в том числе мелководья.

Напомним, что в 2021 году несколько раз внимание общественности привлекал Батыревский район Чувашии, жители которого обращали внимание на состояние реки Була.

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