Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В ходе массовых беспорядков, проходивших в Алма-Ате в начале января, погибли 11 силовиков и 149 гражданских лиц. Об этом сообщил на брифинге глава Департамента полиции города Канат Таймерденов.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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Он отметил, что среди погибших гражданских лиц в основном были бандиты, которые участвовали в беспорядках, а также есть убитые ими мирные жители. Больше всего людей погибли в ночь с 5 на 6 января, когда предпринимались попытки по захвату городских департаментов полиции.

Таймерденов также сообщил, что в нападениях на департаменты полиции участвовали и снайперы, которые стреляли по силовикам с крыш соседних домов. В ходе беспорядков в Алма-Ате было разграблено семь магазинов, из которых вынесли 1347 единиц оружия. Пока правоохранители изъяли 127 единиц.

Стоит отметить, ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что всего в стране в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Ранены были 4353 человека.