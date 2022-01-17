Варшава, , 08:23 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в ходе пресс-конференции заявил, что Казахстан имеет для Варшавы важное значение в сфере политики безопасности. Об этом 17 января сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Казахстан имеет большое значение для Польши с точки зрения политики безопасности, а также из-за польских инвестиций в эту страну и проживания там потомков ссыльных поляков — 30 тыс. граждан Казахстана польского происхождения», — заявил польский дипломат.

Пшидач добавил, что события в Казахстане показали, что страны Запада «не должны отказываться от своего влияния на страны, расположенные вдали от Европы».